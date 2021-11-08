Кремль уверен в миграционной компетентности режима Лукашенко

Миграционные службы Беларуси принимают все необходимые меры по удержанию в законном русле ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Такое мнение публично высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле", - сказал Песков, комментируя ситуацию с беженцами, передает ТАСС.

При этом, по его словам в Кремле учитывают возможную обеспокоенность тем, что мигранты могут проникнуть на территорию РФ.

"Учитывается <...> возможная обеспокоенность в связи с тем, что эти мигранты как-то могут перетекать на наши территории. <...> Здесь меры принимаются, ситуация, безусловно, непростая, большой груз ложится на плечи белорусских властей", - добавил Песков.