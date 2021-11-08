Лукашенко отправил сына Виктора на переговоры в Катар

Лукашенко отправил своего старшего сына Виктора на переговоры с руководством Катара, сообщает катарское издание The Peninsula.

Во второй половине воскресенья в Дохе Виктор Лукашенко провел переговоры с премьером и главой МВД Катара Халидом бин Халифа бин Абдель Азиз Аль-Тани.

«В ходе встречи они рассмотрели двусторонние отношения между двумя странами и пути их крепления и развития, а также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщает издание.

В новостной заметке Виктор Лукашенко представлен как спецпосланник Лукашенко при Совете сотрудничества стран Персидского залива и президентом Национального олимпийского комитета РБ.

В сети уже появились предположения, что одной из тем «ряда других вопросов» могла стать схема экспорта белорусских калийных удобрений на мировой через катарского посредника, что теоретически позволит частично обойти калийные санкции США.