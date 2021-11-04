Россия возобновила прокачку газа по Ямал-Европе после 5 дней остановки

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию возобновились в четверг днем после пяти дней остановки и реверса в обратном направлении, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, объем поставок за первый час после возобновления прокачки достиг 186,6 тыс. кубометров.

На этом фоне цена газа в Европе снижалась почти на 4% - до $877 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE, передает ТАСС.

Прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу, 30 октября. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.

В «Газпроме» сообщали, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а «колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей».

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.