Интерпол считает невозможным использование своих каналов для розыска Тихановской

Интерпол считает невозможным использование своих каналов для международного розыска лидера белорусских демократических сил Беларуси Светланы Тихановской, но отказывается от какой-либо политической критики в адрес белорусского режима.

Об этом сообщил во вторник в эфире белорусского ТВ руководитель национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Дмитрий Медведев.

"После изучения предоставленных нами материалов было принято решение специальной рабочей группой - структурным подразделением генерального секретариата о невозможности использования каналов Интерпола для розыска данной гражданки", - сказал Медведев.

Вместе с тем, он заявил, что Интерпол никогда не ставил под сомнение законность возбужденность в Беларуси уголовных дел.

"Интерпол никогда ни под каким предлогом не ставит под сомнение законность тех уголовных дел, которые возбуждены на территории Республики Беларусь", - утверждает Медведев, заверяя, что отказ от поиска Тихановской является исключительно следованием тем правилам и нормам, которые существуют в Интерполе.