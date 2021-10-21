В Вильнюсе прошли учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС

Учения по имитации действий в случае аварии на находящейся рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса в Беларуси атомной электростанции (БелАЭС) проведены в столице Литвы.

Об этом в четверг сообщила столичная мэрия, передает ТАСС.

"Впервые во время учений протестирована электронная программа регистрации жителей, повышающая оперативность управления кризисной ситуацией", - говорится в сообщении.

В ходе учений имитировался сбор и вывоз жителей в пункт дезактивации, их размещение в коллективном центре безопасности, где временно были бы поселены люди. На учениях оценивались эффективность работы операционного центра, координация действий различных структур.

В октябре 2019 года Литва провела аналогичные учения национального масштаба. Моделировался сценарий, при котором Минск не сообщает об аварии на БелАЭС, однако системы мониторинга в Литве фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха и воды. С участием волонтеров была проведена отработка эвакуации жителей из нескольких прилегающих к границе с Беларусью районов. За ходом учений наблюдали специалисты из соседних Латвии, Эстонии, Польши, а также Великобритании и Румынии.

В Вильнюсе утверждают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм (парламент) объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети.