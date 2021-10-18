Лукашенко поставил замминитра МВД руководить Минюстом

Лукашенко сегодня назначил замглавы МВД Сергея Хоменко на должность министра юстиции, заявив, что ему нужны преданные люди и сильные организаторы на время проведения ряда мероприятий организационного характера.

"Публично хочу сказать, Сергей Николаевич, что права на ошибку у вас нет в силу пристального внимания к тому вопросу, который вы будете вести в стране... …Там в ближайшее время нужны будут очень сильные организаторы, управленцы, потому что придется решать очень много организационных вопросов. У нас пройдет ряд мероприятий, прежде всего организационного характера, по линии Минюста», - анонсировал Лукашенко скорую повестку действий власти.

«Не стану скрывать: там нужны очень преданные люди, дисциплинированные, нацеленные на решение вопросов. Там нельзя сегодня считать до 20, 10 или даже до трех. Там надо принимать решения или реализовывать принятые решения. Люди это увидят в ближайшее время", - добавил он.