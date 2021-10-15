Последнее обновление: 15.10.2021 16:17

Главой Антитеррористического центра СНГ назначен начальник Академии ФСБ

Начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев утвержден на пост руководителя Антитеррористического центра СНГ.

Сысоев окончил физико-технический (1982 год) и юридический (1993 год) факультеты Томского государственного университета, а также Высшие курсы КГБ СССР в Минске (1984 год). С 2005 по 2013 годы он служил на различных должностях оперативного и руководящего составов региональных управлений ФСБ России. С 2013 года занимал должность заместителя директора ФСБ России - руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета.

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