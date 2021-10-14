Статью журналиста "КП в Беларуси" Можейко подвергнут лингвоэкспертизе

Лингвистическую экспертизу проведут по материалу журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко.

Об этом в четверг сообщил главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, передает ТАСС.

"Адвокаты были у него один раз, они встречались в присутствии следователя. Он у них сидит на карантине. Единственная новость - что назначена некая лингвистическая экспертиза вот этих шести фраз", - сказал он.

Как сообщалось, журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом в субботу сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производили обыск сотрудники КГБ. В постановлении на обыск, по ее словам, были указаны статьи 130 и 369 Уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

После выхода материала Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайту kp.by. Согласно комментарию ведомства, такое решение было принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности".

В свою очередь в Кремле выразили категорическое несогласие с таким решением белорусских властей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные действия "идут в нарушение принципа свободы СМИ".