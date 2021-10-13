ГосСМИ опубликовали краткий комментарий об «экстремистском» постановлении Совмина РБ

Государственные СМИ Беларуси со ссылкой на пресс-службу правительства опубликовали краткое изложение постановления Совмина №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" от 12 октября 2021 года.

Согласно документу, субъекты противодействия экстремизму и реабилитации нацизма направляют в МВД не реже одного раза в полугодие информацию о применении соответствующих мер. Утверждаются формы, по которым МВД ведет перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности.

Эти перечни размещаются на официальном сайте МВД, сообщает БелТА.

В постановлении регламентируется мониторинг соблюдения законодательства о недопущении реабилитации нацизма. При выявлении нарушений субъекты мониторинга информируют органы внутренних дел, госбезопасности, прокурора для решения вопроса о принятии мер противодействия реабилитации нацизма.

Также документ утверждает положение об оценке символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма и положение о республиканской комиссии по проведению названной оценки, которая создается при Министерстве информации. В областях также будут образованы соответствующие комиссии.

Основанием для проведения оценки будет обращение госорганов, осуществляющих противодействие экстремизму. Решение комиссии принимается простым большинством голосов при очном (на заседании) либо заочном (с помощью письменного опроса) голосовании.

Возглавит республиканскую комиссию заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, ее замом будет заместитель министра информации Игорь Бузовский. Среди членов комиссии - представители государственных органов и организаций, специалисты по социологии, философии, филологии, психологии.

Постановление Совета Министров №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" вступает в силу после его официального опубликования.