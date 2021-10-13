Последнее обновление: 13.10.2021 12:00

В Польше задержан шпионивший на Беларусь пенсионер

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности против Польши и сотрудничестве с разведуправлением КГБ Беларуси.

«Задержанный Агентством внутренней безопасности мужчина является гражданином Польши. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 130 Уголовного кодекса) на КГБ Беларуси», - сообщил пресс-секретарь МВД Польши Станислав Жарин, сообщают польские СМИ.

Задержанный является гражданином Польши, служил в полиции и погранвойсках, закончил свою службу 20 лет назад в качестве офицера пограничной охраны в звании лейтенанта в 2001 году.

Жарин сообщил, что подозреваемый арестован на три месяца, и не исключил дальнейшие аресты в рамках этого дела.



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