В Беларуси при приеме на госработу будет учитываться отношение к «госинститутам»

Характеристика с предыдущего места работы с указанием моральных и деловых качеств и отношения к государственным и общественным институтам возвращается в трудовые отношения в Беларуси, следует из декрета №6 от 12 октября 2021 года.

«Документ принят в целях повышения кадрового потенциала государственных органов и организаций», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Декретом устанавливается обязанность руководителей государственных органов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности», - также сказано в комментарии.

Документом установлены требования к характеристике: «в ней должны будут отражаться профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к государственным и общественным институтам».

Нарушение предусмотренного декретом порядка приема на работу, выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи влекут привлечение к ответственности, установленной законодательством.

Декрет вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.