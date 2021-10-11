ЕАБР: Замедление роста доходов беларусов позволяет поддерживать ЗВР Нацбанка

Эксперты ЕАБР увязали сохраняющийся уровень золотовалютных резервов Беларуси с замедлением роста доходов домохозяйств.

Как сообщалось, золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили $8,46 млрд. сократившись на $36,8 млн в сентябре несмотря на погашением валютных обязательств правительства на сумму $240 млн.

«Чистое предложение валюты на внутреннем рынке в сентябре сформировано за счет операций населения, продавшего за месяц на чистой основе чуть более $180 млн. ЕАБР наблюдает в последние месяцы и увеличение скорректированных на сезонность объемов предложения валюты, и снижение спроса со стороны населения. Это может быть связано с замедлением роста доходов домохозяйств», - говорится в комментарии ЕАБР.

Эксперты указали и на другие причины, которые позволяют спасать золотовалютную кубышку от разорения, такие как «повышение процентных ставок по рублевым депозитам», «возможное увеличение поступлений денежных переводов мигрантов в условиях восстановления экономики России и мира», а также «валютные поступления в бюджет и покупка иностранной валюты НБ РБ на бирже».

По оценке ЕАБР Нацбанк в сентября купил на БВФБ около $75 млн. без учета операций Минфина.