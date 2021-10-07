Население Беларуси в сентябре снизило объемы покупки валюты почти на 9%

С начала года население Беларуси на чистой основе купило $133,327 млн., выступив чистым продавцом валюты в сентябре 2021 года на сумму $182,828 млн., говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в сентябре 2021 года снизилась на $79,892 млн, или на 8,72% по сравнению с августом, и составила $835,834 млн. Покупка наличной валюты в сентябре снизилась на $53,139 млн. или 9,68% по сравнению с августом, и составила $496,009 млн. Покупка безналичной валюты снизилась на $26,753 млн. или 7,30% и составила $339,825 млн.

С начала года покупка валюты населением составила $7,9524 млрд., в том числе наличной валюты – $4,6889 млрд., безналичной - $3,2635 млрд.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в сентябре 2021 года выросла на $8,426 млн. или 0,83% по сравнению с августом, и составила $1018,661 млн. В том числе продажа наличной валюты в сентябре снизилась на $0,002 млн, или на 0,00%, и составила $739,733 млн. Продажа безналичной валюты выросла на $8,428 млн. или на 3,12%, и составила $278,929 млн.

С начала года продажа валюты населением составила $7,819 млрд., в том числе наличной валюты – $5,6987 млрд., безналичной - $2,12 млрд.

В сентябре на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $243,724 млн., на безналичном – чистая покупка в объеме $60,896 млн.