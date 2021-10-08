Белорусские власти «засекретили» определенную часть валютных договоров

Совмин Беларуси своим постановлением №560 от 6 октября 2021 года освободил дипломатические учреждения и дипломатов от необходимости регистрации в системе Нацбанка РБ валютных договоров.

В утвержденный документом перечень резидентов, валютные договоры которых не подлежат регистрации, включены:

- дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь (загранучреждения);

- официальные представители республиканских органов государственного управления в загранучреждениях;

- физические лица – резиденты, направленные на работу в загранучреждения, и совместно проживающие с ними за пределами Республики Беларусь члены их семей.

Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 9 июля 2021 года.