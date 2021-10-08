Польские пограничники заявили о выстрелах со стороны Беларуси

Пограничная служба Польши сообщила о выстрелах со стороны Беларуси в сторону польских военных.

«Патруль белорусских служб совершил выстрелы в сторону бойцов Войска Польского, которые с нами патрулируют границу. Вероятно, они были с применением холостых боеприпасов", - сказала пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска, передает "Европейская правда".

"Ни с кем ничего не случилось. Возможно, они намеренно били мимо цели. Таких провокаций становится все больше", - добавила она.

Сегодня погранслужба Польши сообщила о 523 попытках незаконного пересечения границы 7 ноября. Пограничники задержали 35 нелегальных иммигрантов, все они - граждане Ирака. Остальные попытки удалось предотвратить.

С августа пограничная охрана сорвала около 15 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью - в 183 населенных пунктов двух воеводств - действует чрезвычайное положение.