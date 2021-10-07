Последнее обновление: 07.10.2021 12:29

СК Беларуси сообщил об очередном эпизоде «рельсовой войны»

Минский районный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК РБ.

«По данным следствия, ночью 5 октября неустановленное лицо вблизи агрогородка Щомыслица Минского района замкнуло металлической проволокой рельсы и тем самым вывело из строя сигнализацию. В связи с этим произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора и была нарушена работа железной дороги», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

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