Нижняя палата парламента РБ приняла поправки об ужесточении наказания за призывы к санкциям

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправки об усилении уголовной ответственности за причинение вреда национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям.

Проектом закона предусматривается наказание по части 1 статьи 361 УК - призывы к свержению конституционного строя, захвату власти, призывы к террористическим актам, различного рода проявлениям, в том числе и применению ограничительных санкционных мер к самому государству - в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет (в действующем законе - арест или лишение свободы до пяти лет),

по части 2 статьи 361 УК – призывы к иностранному государству ввести санкции против Беларуси - в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет (действующая норма - арест или лишение свободы до пяти лет),

по части 3 статьи 361 УК – призывы с использованием глобальной сети Интернет, СМИ, служебного положения должностным лицом, повлекшие тяжкие последствия - в виде лишения свободы на срок от четырех до 12 лет (действующая норма - лишение свободы от двух до семи лет).

Законопроект должен быть рассмотрен нижней палатой во втором чтении и одобрен верхней палатой парламента прежде, чем уйдет на подпись Лукашенко.