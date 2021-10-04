МВД Беларуси утверждает, что контролирует мигрантов

МВД Беларуси утверждает, что полностью контролирует ситуацию с беженцами на территории страны.

"Хочу сказать, что ситуация с беженцами на территории республики находится под контролем. Никаких проблемных вопросов на территории Республики Беларусь нет. На различного рода Telegram-каналах появляется информация о том, что проходят группы боевиков, так называемых нелегальных мигрантов и так далее. Здесь вам хочу сказать как министр внутренних дел, что правоохранителями полностью ситуация контролируется", - заявил сегодня в парламенте министр внутренних дел Иван Кубраков, которого цитирует БелТА.

По его словам, за помощью обратились 368 беженцев.

"Помощь им со стороны государства оказывается абсолютно всем. 56 граждан, которые не имели возможности расположиться где-то в гостиницах, обеспечить себя жильем, обратились к нам. На сегодняшний день созданы специальные пункты оказания помощи беженцам - это на территории Витебской и Гомельской областей, где им оказывается вся необходимая как материальная, так и психологическая помощь. И в этом вопросе, я еще раз повторюсь, никакой проблемы нет", заверил он.