Сейм Польши утвердил продление ЧП на границе с Беларусью на 60 дней

Нижняя палата польского парламента (Сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения, введенного в регионах на границе с Беларусью из-за сложной миграционной ситуации.

Голосование было проведено парламентариями поздним вечером в четверг. За продление ЧП выступили 237 депутатов, против были 179, воздержался 31, передает ТАСС.

Чрезвычайное положение было введено Польшей 3 сентября в приграничной зоне шириной 3 км. Это решение затронуло 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском. В частности, оно означает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, дежурство полиции в усиленном режиме, проверки документов. На указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.

ЧП было введено в Польше на 30 дней. Распоряжение утратит силу 1 октября. По закону власти могут продлить его только на 60 дней.

Главной причиной введения такого режима польское правительство назвало кризисную ситуацию на границе с Беларусью, которую пытаются массово пересечь мигранты с Ближнего Востока. С августа в Польшу стремились пробраться почти 10 тыс. нелегальных переселенцев. Более 8,5 тыс. таких попыток были предотвращены пограничниками. 1,2 тыс. мигрантов задержаны и содержатся в охраняемых центрах в Польше. Установлено, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.