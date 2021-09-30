Последнее обновление: 30.09.2021 16:00

В Минске задержаны не менее 50 человек из-за перестрелки на Якубовского

Не менее 50 человек были задержаны в Минске из-за перестрелки на Якубовского, унесшей жизни двух человек.

В частности такую цифру озвучило издание Наша Нива, ссылаясь на запрос коллегии адвокатов, поступивший в адрес юридических консультаций.

В запросе указывается потребность в 30 адвокатах в связи с тем, что КГБ задержало 50 человек по статьям 369 «Оскорбление представителя власти» и 130 «Разжигание вражды» УК РБ.

Тем временем, телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных» частично подтверждает эту информацию, сообщая, что 29 сентября в Минске были задержаны не менее 24 человек.

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