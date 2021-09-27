Украина ответила Лукашенко на нарративы о лагерях боевиков и базах НАТО

Александр Лукашенко превращает свою страну в военную базу России, повторяя нарративы Москвы о военных базах США и лагерях боевиков на Украине.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя высказывания Лукашенко.

"В который раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада, и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа.

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", - заявил Николенко. По его словам Украина делает это, потому что разделяет европейские ценности. "Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - сказал представитель МИД Украины.

Сегодня Лукашенко заявил, что под видом учебных центров на территории Украины фактически создаются базы НАТО.

"Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы … Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - сказал Лукашенко.

По его словам, сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью. "Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано", - резюмировал пенсионер.