Политзаключенного студента Артема Боярского зачислили в Каунасский университет

20-летнего политзаключенного Артема Боярского зачислили в Каунасский университет Витовта Великого на бакалаврскую программу «Биотехнология», сообщает правозащитный центр «Весна».

Он сможет продолжить учебу по своей специальности, как только выйдет на свободу.

Боярский учился на втором курсе химического факультета БГУ, он четырежды становился стипендиатом Специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи благодаря своим победам на предметных олимпиадах. Первый раз его задержали осенью 2020-го и посадили на сутки за участие в акции протеста.