Последнее обновление: 08.09.2021 11:57

В Чехии могут открыть офис белорусской оппозиции

Власти Чехии хотят создать в столице Праге офис белорусских демократических сил. Об этом сообщается в Телеграм-канале Светланы Тихановской.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек в ходе переговоров с Тихановской заявил, что в Чехии работают над созданием офиса белорусских демократических сил. Такое поручение дал президент Чехии Милош Земан после встречи с Тихановской.

Тихановская также попросила ускорить процесс и рассмотреть подачу Чехией жалобы против Беларуси о нарушении международной конвенции против пыток, так как существуют неоспоримые доказательства и свидетельства этого.



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