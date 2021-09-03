Следственный комитет РБ вычислил группу, переправлявшую беларусов в Литву

Следственный комитет Беларуси установил и задержал группу лиц, которая доставляла и переправляла через границу в Литву белорусских граждан.

«По имеющимся у следствия данным ряд лиц, объединившись в устойчивую группу на протяжении как минимум последних восьми месяцев осуществляли незаконную переправку белорусских граждан на территорию Литовской Республики», - говорится в сообщении СК.

«Установлено, что одним из организаторов и руководителей преступной группы является постоянно проживающая в Литве гражданка Республики Беларусь Наталья Колегова – руководитель организации «Дапамога». Установлены и задержаны лица, осуществляющие преступную деятельность на территории Беларуси, в том числе непосредственную доставку людей к линии Государственной границы, - сказано в сообщении.