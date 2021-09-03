Последнее обновление: 03.09.2021 08:25

Власти позволили живущим и работающим за границей раз в 3 месяца выезжать из Беларуси

Белорусские власти смягчили законодательную норму, позволяющую отдельным гражданам выезжать за границу наземным транспортом «в условиях пандемии коронавируса».

Согласно постановлению Совмина №504 от 1 сентября 2021 года граждане, имеющие вид на жительство, паспорт для постоянного проживания за пределами страны, или иной документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, смогут выезжать через наземные пункты пропуска не раз в полгода, раз в три месяца.

Раз в 3 месяца смогут выезжать и граждане, подтверждающие факт трудовой деятельности или обучения за границей, а также иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, при выезде в страну своего гражданства.



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