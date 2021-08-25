Последнее обновление: 25.08.2021 08:39

30 лет назад была провозглашена независимость современной Беларуси

Современная Беларусь 30 лет обрела фактическую независимость после того, как Верховный совет БССР 25 августа 1991 года проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года.

В результате решения, поддержанного 253 депутатами ВС, были внесены изменения в конституцию 1978 года. Также было принято постановление о приостановке деятельности КПБ (компартии Беларуси).

Поводом для столь радикального на тот момент решения Верховного совета БССР стал августовский путч, целью которого был срыв подписания договора о Союзе Суверенных Государств, который, по мнению зачинщиков путча, упразднял СССР. Стоит отметить, что договор о союзе планировали подписать делегации РСФСР, Казахстана и Узбекистана.

В сентябре 1991 года БССР была переименована в Республику Беларусь с «Пагоней» и бело-красно-белым флагом в качестве государственных символов.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование