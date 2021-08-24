Польша отправила гуманитарную помощь мигрантам на границе с Беларусью

Власти Польши отправили в Беларусь гуманитарную помощь для кочующей на польско-белорусской границе группы мигрантов.

Об этом сообщил в понедельник руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, передает ТАСС.

"Со склада государственного агентства стратегических резервов выехал транспорт с гуманитарной помощью (палатки, полевые кровати, одеяла, средства личной гигиены) для мигрантов на территории Беларуси. Помощь будет передана после получения согласия белорусских властей на пересечение границы", - написал он в Twitter.

Сложная ситуация сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Около 30 мигрантов кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 15 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Беларуси. Сейчас с одной стороны границы их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Беларусь, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

В воскресенье польские власти предложили белорусской стороне отправить на границу гуманитарную помощь, согласившись доставить ее только через ближайший пограничный пункт пропуска через территорию Беларуси.