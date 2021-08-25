Последнее обновление: 25.08.2021 11:42

Власти Беларуси отказалась принимать у Польши гуманитарную помощь для мигрантов

Власти Беларуси дали понять, что не намерены принимать предложенную Польшей гуманитарную помощь для мигрантов.

Об этом сообщил в среду замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Мы получили копию дипломатической ноты, из которой ясно следует отсутствие согласия со стороны Беларуси на переход польско-белорусской границы польским гуманитарным транспортом", - сказал он.

В понедельник Польша отправила на границу с Беларусью транспорт с гуманитарной помощью: палатки, полевые кровати, одеяла, средства личной гигиены для мигрантов на территории Беларуси. Передать ее польская сторона была готова через КПП, запросив согласие Минска. Более суток автомобиль прождал разрешения на границе, передает ТАСС.

"Одновременно в ноте содержится информация, которая противоречит прежней позиции белорусской стороны", - информировал Пшидач. В частности, речь идет о численности группы и национальности мигрантов. "Белорусская сторона тем самым показывает, что не заинтересована в разрешении этого дела, а стремится только обострить дискуссию вокруг этого вопроса", - добавил он.

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