Последнее обновление: 20.08.2021 19:43

Минюст Беларуси подал иск о ликвидации ЗБС «Бацькаўшчына»

Минюст Беларуси подал в Верховный суд РБ исковое заявление о ликвидации Объединения беларусов мира «Бацькаўшчына».

Как сообщили в организации, 20 августа в адрес «Бацькаўшчыны» поступило письмо из Верховного Суда РБ с предложением уполномоченному представителю 25 августа явиться на беседу в рамках подготовки к судебному процессу.

Именно так стало известно, что Верховный Суд по заявлению Минюста РБ возбудил дело о ликвидации ЗБС «Бацькаўшчына».

Решение о ликвидации Минюст РБ принял на основании переноса на следующий год даты проведения VIII Съезда белорусов мира из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

При этом, «решение о переносе съезда было принято после консультаций с Минюстом РБ» о том, как провести эту процедуру, чтобы не нарушить ни закон, ни Устав», уточнили в «Бацькаўшчыне».

ЗБС «Бацькаўшчына» было создано в 1990 году на волне национального возрождения и все эти годы работал над консолидацией белорусов в стране и за рубежом.

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