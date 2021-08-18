Последнее обновление: 18.08.2021 14:50

Литва вручила Беларуси ноту в связи с нарушением границы

Нота протеста в связи с нарушением литовской границы группой сотрудников белорусской погранохраны вручена в среду Беларуси.

Об этом сообщил журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы информировали Беларусь о нашей серьезной озабоченности еще одной провокацией на границе, где ситуация и без того напряженная", - заявил он. Вильнюс, по словам министра, призвал Минск воздержаться от шагов, которые могут трактоваться как провокационные.

Ландсбергис также сообщил, что об инциденте на литовско-белорусской границе информированы партнеры Вильнюса в ЕС и НАТО.

Ранее, Служба охраны госграницы при МВД Литвы сообщила, что группа из 12 человек - сотрудников Госпогранкомитета РБ, сопровождавшая более 30 нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, нарушила во вторник литовскую границу в Шальчининкском районе.

На месте инцидента находились и сотрудники погранслужбы Литвы, препятствовавшие переходу границы нелегалами. После повторного предупреждения о нарушении границы белорусы вернулись на свою сторону. Происходившее было заснято на видео.

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