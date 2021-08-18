Литва обвинила белорусских пограничников в нарушении границы

Белорусские пограничники, сопровождавшие группу из 35 нелегальных мигрантов, которые намеревались проникнуть на территорию Литвы, нарушили границу.

Об этом во вторник, 17 августа, заявила Служба охраны госграницы при МВД Литвы. Эпизод произошел в районе Шальчининкай.

“Как видно из сделанной видеозаписи, белорусские пограничники в камуфляжной форме подталкивают группу нелегальных мигрантов в сторону Литвы, а затем и сами пересекают линию границы”, — говорится в сообщении. Граница в этом месте проходит по небольшому каналу с водой.

Сотрудники пограничной службы Литвы, препятствовали переходу границы нелегалами, заявили, что 12 белорусских пограничников вернулись на свою территорию только после повторного предупреждения.

Комментируя нарушения границы, глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила: “Мы не намерены терпеть такую наглую провокацию. Было принято решение увеличить силы по охране границы”.