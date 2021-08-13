Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 458847 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 августа 2021 года выросло до 458847 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3582 человек.

Выздоровели и выписаны 453024 (+1426) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1425 человек (7,36% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7503024 (+19356) теста на коронавирус.