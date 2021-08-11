Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 456247 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 августа 2021 года выросло до 456247 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3562 человек.

Выздоровели и выписаны 450248 (+1062) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3562 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 966 человек (4,79% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7463902 (+20129) теста на коронавирус.