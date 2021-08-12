Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 457422 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 августа 2021 года выросло до 457422 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3572 человек.

Выздоровели и выписаны 451598 (+1350) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1175 человек (5,94% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7483668 (+19766) тестов на коронавирус.