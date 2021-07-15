Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 431112 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 июля 2021 года выросло до 43112 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3297 человек.

Выздоровели и выписаны 424546 (+1142) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3297 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 991 человека (5,14% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7038070 (+19276) тестов на коронавирус.