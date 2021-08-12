Последнее обновление: 12.08.2021 17:09

Лавров назвал Крым частью Союзного государства РФ и РБ

Крым входит в состав Союзного государства как территория России, это закреплено в российском законодательстве.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова Лукашенко, заявившего, что готов признать воссоединение Крыма с Россией, когда это сделает "последний российский олигарх", передает ТАСС.

"У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - сказал Лавров.

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