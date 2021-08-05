Лукашенко требует ликвидации частных компаний за отказ от профсоюзных первичек

Лукашенко потребовал ликвидации частных компаний, которые отказываются создавать первичные профсоюзные организации.

"Больной вопрос - создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации", - заявил Лукашенко, вызвав к себе главу Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орду.

Он также поблагодарил Орду за реакцию на санкционное давление.

«Хочу поблагодарить Вас и наши профсоюзы за активную работу в плане противодействия санкциям. Это достойная работа, когда организовали людей, и в международном плане был услышан голос не только лидеров профсоюзов, а наших людей, трудящихся», - верит пенсионер.

"Тысячи и тысячи людей, которые решили высказаться. Это большое дело"…