Глава Совбеза РБ объяснил туризмом тысячи мигрантов, идущих с территории синеокой

Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович списал на туризм появление на территории Беларуси несколько тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

«Многие страны живут туризмом, почему Беларуси не развивать туризм? Ну не хотят летать европейцы к нам — будут летать другие. Мы расширяем полеты туристов и рассматриваем различные перевозки со странами Ближнего Востока, увеличиваем поток рейсов из Ирака, КНР, других регионов Африки, Средней Азии, и люди едут в Беларусь», - сказал глава Совбеза РБ.

«В Беларуси есть что посмотреть: у нас много различных гостиниц, гостиничных комплексов, различных мест для отдыха — тем более что мы их строили для проведения культурных мероприятий (в том числе с европейцами), проведения международных турниров, хоккейных турниров, других спортивных мероприятий. В Беларуси спорт очень любят. Но гостиницы построены, они пустуют, значит, будем развивать другой вид бизнеса», - продолжил Вольфович.

«Гостиничный бизнес не должен стоять: сегодня гостиницы в Беларуси заполнены. По моим данным, сегодня на территории страны находятся более 6 тысяч туристов, и поток их увеличивается. Конечно же, в том числе есть и туристы из стран Ближнего Востока. Что в голове у каждого из них, тяжело сказать. На территории Беларуси они ведут себя очень мирно, достойно, прилетают все с туристическими визами, поэтому запретить мы им не можем: у нас свободная страна», — заключил он.