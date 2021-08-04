Последнее обновление: 04.08.2021 11:47

МОК намерен заслушать тренера, матом угрожавшего бегунье Тимановской

Международный олимпийский комитет Беларуси уже получил отчет НОК Беларуси по ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и хочет дополнительно услышать мнение главного тренера команды Юрия Моисевича.

Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает БелаПАН.

«МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом, в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», — заявил Марк Адамс.

Сегодня в сети появилась запись, где Моисевич матом «уговаривает» бегунью.

Тимановская получила гуманитарную национальную визу Польши и уже улетела из Японии рейсом в Австрию.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование