Боррель: ЕС не снимет санкции против режима Лукашенко до новых выборов

Евросоюз не снимет санкции против режима Лукашенко, пока в Беларуси не прекратятся репрессии и не пройдут новые выборы.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы поддерживаем народ Беларуси и осуждаем все формы репрессий против беларусских граждан. Санкции ЕС против пособников режима Лукашенко не будут сняты до тех пор, пока не прекратятся репрессии, не будут освобождены все политические заключенные и не пройдут свободные и справедливые выборы», – написал Боррель в Twitter.