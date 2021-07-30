Беларусь в I полугодии исполнила бюджет с дефицитом 1,6 млрд. рублей

Доходы республиканского бюджета Беларуси за 6 месяцев 2021 года составили 12,6 млрд. рублей, или 53,2% уточненного годового плана, сообщил Минфин РБ.

Расходы республиканского бюджета составили 14,2 млрд. рублей, или 47,7% уточненного годового плана. Дефицит республиканского бюджета сложился в размере 1,6 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2021 года сложились в сумме 28,2 млрд. рублей, или 51,6% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 7,0 млрд. рублей, или 50,2% уточненного годового плана; налога на прибыль - 1,7 млрд. рублей, или 48,8%, акцизов - 1,7 млрд. рублей, или 51,5%, доходов от внешнеэкономической деятельности - 2,6 млрд. рублей, или 63,7%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 9,5 млрд. рублей, или 49,6% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 июля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 178,6 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2021 года составили 29,1 млрд. рублей, или 48,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,1 млрд. рублей (45,8%), на финансирование национальной экономики – 3,0 млрд. рублей (46,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 10,3 млрд. рублей (51,6%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 9,3 млрд. рублей, или 49,7% утвержденного годового плана.

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2021 года сложился в сумме 0,9 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд. рублей.