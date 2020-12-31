Беларусь за 11 месяцев 2020 года исполнила бюджет с дефицитом 0,6 млрд. рублей

Доходы республиканского бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 21,5 млрд. рублей, или 84,0% уточненного годового плана сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Расходы республиканского бюджета составили 22,1 млрд. рублей, или 78,8 процента уточненного годового плана.

Дефицит республиканского бюджета за 11 месяцев текущего года сложился в размере -0,6 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2020 года сложились в сумме 47,4 млрд. рублей, или 88,9 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 11,7 млрд. рублей, или 94,2 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,3 млрд. рублей, или 60,1 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,8 млрд. рублей, или 86,4 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,6 млрд. рублей, или 75,4 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 декабря 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 157,1 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2020 года составили 48,0 млрд. рублей, или 84,9 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 10,3 млрд. рублей (77,7 процента), на финансирование национальной экономики – 4,7 млрд. рублей (79,5 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 15,9 млрд. рублей (86,1 процента).

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2020 года сложился в сумме -0,6 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 15,8 млрд. рублей, или 91,7 процента утвержденного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 15,6 млрд. рублей, или 90,9 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд. рублей.