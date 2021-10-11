Дефицит бюджета Беларуси по итогам 9 месяцев 2021 года составил более 1 млрд. рублей

Беларусь по итогам 9 месяцев 2021 года исполнила бюджет с дефицитом более 1 млрд. рублей, что менее 1% ВВП.

Такие данные в эфире белорусского ТВ озвучил министр финансов Юрий Селиверстов.

"…по итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более 1 млрд рублей, то есть это менее 1% ВВП», - сообщил Селиверстов.

"Изначально при формировании бюджета текущего года мы исходили из консервативных оценок. Непонятно было, как страна выйдет из пандемии, как будут выходить из пандемии наши партнеры, приобретающие наши товары, работы, услуги, и сколько мы сможем заработать для страны в целом", - сказал министр.

«У нас был достаточно весомый дефицит на уровне 4 млрд рублей, который в начале года с учетом уточнений всевозможных возрос до 6 млрд. рублей, то есть более 3% ВВП», - признал он.

Селиверстов также сказал, что не получится полностью выйти из дефицита до конца года из-за санкций.

«… мы не сможем полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того. Плюс – определенные отрасли подвержены санкционному давлению», - отметил чиновник.