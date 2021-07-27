Генпрокуратура РБ подала более 50 исков о признании интернет-ресурсов экстремистскими

Генеральная прокуратура Беларуси подала более 50 исков, чтобы запретить деятельность интернет-ресурсов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед в эфире белорусского ТВ, передает Интерфакс-Запад.

"Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки. Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы", - сказал Швед.

По его словам, сотрудники его ведомства каждый день мониторят интернет-пространство.

"При наличии малейших признаков, связанных с тем, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов, событий, мы немедленно реагируем. Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел", - сообщил он.

Швед напомнил, что в стране возбуждено уже более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.