Последнее обновление: 14.07.2021 16:43

Власти РБ лишили лицензии адвоката Антона Гашинского

Адвокат Антон Гашинский, который защищал политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова, сообщил, что действие его лицензии адвоката прекращено.

"Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие моей лицензии адвоката",- сообщил Гашинский, передает Интерфакс-Запад.

Адвокат уточнил, что в комиссии посчитали, что он неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности, установленные законодательством.



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