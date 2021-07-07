Литва установит на границе с Беларусью дополнительное ограждение

Премьер Литвы Ингрида Шимоните в среду охарактеризовала ситуацию на границе с Беларусью как гибридную агрессию и попросила парламент провести внеочередную сессию.

"Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, направленную даже не против Литвы, а против ЕС… Мы считаем, что в организации потока нелегальных мигрантов участвуют и активно и пассивно ведомства белорусского режима. И сознательно создают все условия для пересечения границы. И за всем этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране, может, дестабилизировать ситуацию, особенно сложна эта ситуация из-за военных учений "Запад", которые будут проводить летом и осенью – это дополнительный контекст, который надо иметь в виду", – сказала Шимоните.

По ее словам, правительство предприняло ряд тактических мер для решения проблемы, передает Delfi.

"На помощь призовут армию, так увеличим количество людей, которые физически будут следить за порядком на границе. Будет внедряться дополнительный физический барьер на границе, разделяющий Литву и Беларусь. Он будет знаком и средством отваживания для организаторов потоков нелегальных мигрантов", – сказала она.

"Это не каменная стена и не железная. Мы говорим о спиральном барьере, который использует армия", – заметила Шимоните.

Правительство, по ее словам, в пятницу должно утвердить проект закона, который парламент должен рассмотреть в срочном порядке. Внеочередную сессию просят провести для упрощения и ускорения процесса рассмотрения просьб на убежище.

"Мы своими силами не в состоянии решить эту проблему, многое зависит от договоренностей с другими сторонами и их последствий", – сказала премьер, заметив, что "армия на границе стрелять не будет".

"Мне очень жаль и очень страшно было слышать такие заявления. Я предлагаю все серьезно оценивать свои слова. Эти люди, как правило, жертвы режима и бизнеса, которым наплевать на людей и их права. Их часто обманывают, рассказывая истории о том, что в ЕС попасть очень просто, надо лишь заплатить большую сумму. (…) С человеческой точки зрения, это трагедии, поэтому подход должен быть ответственным", – заметила Шимоните.

Она сказала, что из-за большой протяженности границы физические ресурсы ограничены. "Военные будут дежурить с пограничниками, двойной заслон", – сказала она, заметив, что помощь муниципалитетов нужна для предоставления жилья мигрантам на время изоляции. Потом их будут переводить в компактные места, которые сейчас подыскивают.