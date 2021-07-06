Последнее обновление: 06.07.2021 13:14

Футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин признан политзаключенным

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 534 человек после того, как в минувший понедельник белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 5 человек.

В их числе журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин, следует из сообщения правозащитного центра «Весна».

Ивулин был задержан в своей квартире 3 июля и на следующий день арестован на 30 суток за бело-красно-белый флаг на окне. За сутки до окончания срока административного ареста стало известно, что Ивулину продлили срок содержания под стражей до 12 июля, а сам он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Кроме Ивулина, политзаключенными признаны Даниил Колесников (несовершеннолетний), Максим Жаров, Илья Толкач и Руслана Волкова.

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