Журналист «Народной Воли» Глафира Жук отчислена из БГУ после 30-суточного ареста

Сотрудничающую с изданием «Народная Воля» журналистку Глафиру Жук, накануне освободившуюся после 30-суточного ареста, отчислили с 3-го курса факультета журналистики Белорусского государственного университета.

Жук сообщила, что официально ее отчислили из-за несданной сессии, передает Белапан.

«Я не сдала экзамены. Во время сессии я была в изоляторе. Не сдаешь три экзамена из пяти — отчисление», — пояснила она.

Журналистка отметила, что продолжит сотрудничество с «Народной Волей». Будет ли обжаловать решение об отчислении из вуза, продолжит ли обучаться в ином учебном заведении в Беларуси или за ее пределами, она пока не решила. «Учеба — под вопросом», — коротко ответила Жук.

Глафиру Жук задержали 29 мая. По данным правозащитников, в Московском РУВД на нее составили протокол за «пикетирование перед зданием суда и выражение своих политических интересов, что было выявлено путем мониторинга социальной сети 28 мая».

На заседании суда Московского района Минска 31 мая судья Татьяна Мотыль признала Жук виновной по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия, совершенное повторно в течение года) и постановила арестовать ее на 30 суток.

В качестве доказательств в суде продемонстрировали скриншоты публикаций на ее странице в Facebook: фотографию обуви с подписью «Уходила через поля. #суднадстудентами в Доме правосудия» и фотографии людей, стоящих возле Дома правосудия, где 14 мая началось рассмотрение «дела студентов».

Свидетель-милиционер на суде сообщил, что не видел ни участия Глафиры Жук в пикете, ни ее задержания 29 мая.

Примечательно, что журналистку осудили в день ее рождения — 31 мая ей исполнилось 20 лет.

Как сообщалось, возле столичного Дома правосудия 14 мая, в день, когда началось судебное разбирательство по «делу студентов», была задержана журналистка TUT.by Любовь Касперович. Ее обвинили в несанкционированном пикетировании. 17 мая суд Московского района арестовал журналистку на 15 суток. 29 мая Касперович вышла на свободу.