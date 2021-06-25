ICAO рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair 28 июня

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрит рабочий документ по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью не 25 июня, как планировалось ранее, а 28 июня.

Об этом в четверг сообщил представитель РФ в организации Сергей Гудков, передает ТАСС.

"… Совет ICAO перенес рассмотрение промежуточного доклада с пятницы на понедельник", - сказал он.

В четверг Секретариат ICAO опубликовал рабочий документ по инциденту с бортом Ryanair для обсуждения его на заседании Совета организации в пятницу, 25 июня.

Также в четверг авиационные власти Беларуси сообщили, что получили промежуточный доклад ICAO.