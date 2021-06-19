Агрохунта в ООН проголосовала против запрета на поставку оружия путчистам в Мьянме

Беларусь оказалась единственной страной, проголосовавшей против резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, призывающей прекратить поставки оружия в Мьянму.

В поддержку документа в пятницу, 18 июня, высказались 119 участников голосования, еще 36, включая Россию, Китай и Иран, воздержались, против выступила только синеокая, передает DW.

В документе содержатся призывы освободить Аун Сан Су Чжи, которая до путча являлась главой МИД и госсоветником Мьянмы, а также других политзаключенных. Резолюция ГА не носит юридически обзывающего характера.

Совбез ООН, чьи резолюции, напротив, обязательны к исполнению, начиная с 1 февраля, когда произошел путч, и до сих пор не смог выработать единого текста, ограничиваясь лишь осуждением насилия в Мьянме.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году. В ноябре 2020 года на выборах победила с большим преимуществом Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.

Позднее, 1 февраля, военные захватили власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы. Позднее, 14 июня, над экс-главой МИД начался процесс. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным" (AAPP), в ходе протестов погибли не менее 863 человек, более 6000 были задержаны.